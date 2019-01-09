Индия присматривается к афганским инициативам Узбекистана
12:43 09.01.2019 Источник: НГ-Online
В Самарканде стартует первая министерская встреча Диалога «Индия – Центральная Азия» при участии Афганистана. По словам первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Илхома Неъматова, «такой внушительный внешнеполитический игрок как Индия способен придать новый импульс позитивным отношениям Кабула не только с Ташкентом, но и со всей Центральной Азией». «Индия обладает огромным людским, экономическим и финансовым ресурсом. Взаимодействие с Индией по афганской проблеме крайне продуктивно, особенно по части инфраструктурных проектов. Через Афганистан лежит кратчайший путь из Узбекистана к индийскому океану, поэтому сотрудничество с нашим южным соседом носит стратегический характер», – подчеркнул Неъматов.
Отдел политики ближнего зарубежья
Новости
- 13:05 09.01.2019
- РФ не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре - Песков
- 13:00 09.01.2019
- В Винницкой области священник УПЦ МП отказался переходить в ПЦУ и сжег церковь
- 12:32 09.01.2019
- Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников
- 12:20 09.01.2019
- Полиция Сургута разыскивает женщину, дважды осквернившую статую буддийской богини
- 12:05 09.01.2019
- Посольство Ирландии в РФ запросило консульский доступ к Полу Уилану
- 12:00 09.01.2019
- Сенат США не смог принять закон о санкциях против Сирии
- 11:32 09.01.2019
- В туркменских госучреждениях сменили портреты президента
- 11:20 09.01.2019
- Новую меру пресечения в России применили уже к 700 подследственным
- 11:05 09.01.2019
- Россия сохранила место в Индексе паспортов мира
- 11:00 09.01.2019
- Трамп не стал вводить в США режим чрезвычайного положения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать