Индия присматривается к афганским инициативам Узбекистана

12:43 Источник: НГ-Online

В Самарканде стартует первая министерская встреча Диалога «Индия – Центральная Азия» при участии Афганистана. По словам первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Илхома Неъматова, «такой внушительный внешнеполитический игрок как Индия способен придать новый импульс позитивным отношениям Кабула не только с Ташкентом, но и со всей Центральной Азией». «Индия обладает огромным людским, экономическим и финансовым ресурсом. Взаимодействие с Индией по афганской проблеме крайне продуктивно, особенно по части инфраструктурных проектов. Через Афганистан лежит кратчайший путь из Узбекистана к индийскому океану, поэтому сотрудничество с нашим южным соседом носит стратегический характер», – подчеркнул Неъматов.

Отдел политики ближнего зарубежья