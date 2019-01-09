Благодаря декриминализации 282 статьи УК суд на Урале прекратил дело языческого жреца
14:00 09.01.2019 Источник: REGNUM
В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд прекратил уголовное дело в отношении языческого жреца Владимира М. Гражданина обвиняли по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России, сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Алексей Бушмаков.
По его словам, суд впервые прекратил уголовное дело после декриминализации. Впрочем, с таким решением его подзащитный оказался не согласен. Постановление суда о прекращении уголовного дела будет обжаловано.
Как сообщалось ранее, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в статью 282 УК России, которая предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Первая часть этой статьи переведена в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Уголовная ответственность наступит в том случае, если предусмотренное ею правонарушение совершено более одного раза за год. ИА REGNUM
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