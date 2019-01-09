Синод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии ПЦУ
14:12 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали в среду томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.
"Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
На вопрос корр. ТАСС о том, в какой конкретно день документ доставят на Украину, в пресс-службе ответить не смогли. "Мы не можем сказать, кто будет заниматься этим процессом - мы или украинская сторона. Но он будет доставлен в ближайшее время", - уточнили во Константинопольском патриархате.
Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В апреле прошлого года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о помощи, признав две структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В начале октября Константинопольский патриархат снял анафему с их руководителей и объявил, что приступает к процессу предоставления Украине автокефалии.
В субботу, 5 января, Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе созданной Православной церкви Украины Епифанию томос об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако документ вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха. В украинском переводе текста этого документа отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", а все "значительные вопросы" ПЦУ должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины, а также не может самостоятельно производить миро для богослужений, в отличие от канонической Украинской православной церкви.
УПЦ предоставление томоса назвали узаконенным расколом, который существовал в украинской православной церкви 30 лет.
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