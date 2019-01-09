Экс-глава ЦРУ Петреус назвал Путина "самым большим подарком" для НАТО

14:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Путин – самый большой подарок для НАТО со времён окончания «холодной войны», считает бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус. Он подчеркнул, что Путин дал альянсу «новый повод жить». Также, благодаря политике российского президента США остаются опорой для многих стран по всему миру. Эхо Москвы