Экс-глава ЦРУ Петреус назвал Путина "самым большим подарком" для НАТО
14:32 09.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Путин – самый большой подарок для НАТО со времён окончания «холодной войны», считает бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус. Он подчеркнул, что Путин дал альянсу «новый повод жить». Также, благодаря политике российского президента США остаются опорой для многих стран по всему миру. Эхо Москвы
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