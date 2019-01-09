Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель
15:00 09.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Цены на нефть ускорили рост. Баррель марки Brent поднялся выше 60 долларов впервые с декабря прошлого года. Легкая нефть в Нью-Йорке стоит 50 долларов 87 центов за баррель. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали хорошие новости о торговых переговорах США и Китая, — сообщает Bloomberg. Эхо Москвы
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