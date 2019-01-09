Ослабление санкций США против РФ точечное, недружественное отношение доминирует - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не склонен "носить розовые очки" на почве точечных заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций, поскольку в Вашингтоне по-прежнему доминирует недружественное отношение к РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минфин США от 19 декабря 2018 года о намерении прекратить действие санкций против связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской компаний "Русал" и En+. .

9 января председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих.

"Что касается недружественных проявлений, то их по- прежнему Вашингтоне очень много - и в Конгрессе, и в Сенате, и в госдепе, и т. д., - сказал Песков. - Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему доминируют, к нашему сожалению".