Бывший израильский министр отправится в тюрьму на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана
15:32 09.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бывший израильский министр сядет на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана. Гонен Сегев заключил соглашение с прокуратурой и признал передачу десятков документов Тегерану.
При этом с бывшего министра энергетики и инфраструктуры было снято более серьёзное обвинение — в содействии противнику в период войны.
Контрразведка арестовала Сегева в мае прошлого года. По данным спецслужб, он передавал иранской стороне сведения об энергетическом рынке и секретных оборонных объектах, а также сотрудниках правительства, передаёт государственное радио «Кан». Говорит Москва
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