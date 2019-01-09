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Бывший израильский министр отправится в тюрьму на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

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15:32 09.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывший израильский министр сядет на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана. Гонен Сегев заключил соглашение с прокуратурой и признал передачу десятков документов Тегерану.

При этом с бывшего министра энергетики и инфраструктуры было снято более серьёзное обвинение — в содействии противнику в период войны.

Контрразведка арестовала Сегева в мае прошлого года. По данным спецслужб, он передавал иранской стороне сведения об энергетическом рынке и секретных оборонных объектах, а также сотрудниках правительства, передаёт государственное радио «Кан».  Говорит Москва

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