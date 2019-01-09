Бывший израильский министр отправится в тюрьму на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывший израильский министр сядет на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана. Гонен Сегев заключил соглашение с прокуратурой и признал передачу десятков документов Тегерану.

При этом с бывшего министра энергетики и инфраструктуры было снято более серьёзное обвинение — в содействии противнику в период войны.

Контрразведка арестовала Сегева в мае прошлого года. По данным спецслужб, он передавал иранской стороне сведения об энергетическом рынке и секретных оборонных объектах, а также сотрудниках правительства, передаёт государственное радио «Кан». Говорит Москва