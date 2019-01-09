В Калмыкии появилось министерство цифрового развития

16:00 Источник: НГ-Online

Управление по развитию электронного правительства Степной республики преобразовано в министерство цифрового развития Калмыкии. Как пояснили "НГ" в администрации главы региона, это было сделано во исполнение указа, подписанного 1 ноября 2018 года. Указом главы республики от 9 января 2019 года руководителем нового министерства назначен Константин Патрушев, ранее занимавший должность начальника управления по развитию электронного правительства Калмыкии.

Андрей Серенко