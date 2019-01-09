Волгоградские артиллеристы получат новую самоходную гаубицу

16:12 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Фото с сайта www.wikipedia.org.

На вооружение в части Российской Армии, дислоцирующиеся в Волгоградской области, скоро поступят модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Как рассказали «НГ» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), «усовершенствованная артиллерийская установка 2С19М2 имеет новую систему управления огнем»: «Скорость ведения прицельной стрельбы увеличена. В новой гаубице можно использовать цифровые электронные карты, что облегчит ориентирование на местности в сложных условиях и позволит более эффективно выполнять боевую задачу».

Самоходная установка «Мста-С» обладает высокой мобильностью и предназначена для поражения техники и живой силы противника. «Для повышения квалификации и знакомства с новой техникой командиры артиллерийских батарей пройдут обучение на заводе, где была изготовлена новая самоходная установка», - отметили в пресс-службе ЮВО.

Андрей Серенко