Fitch предупредило, что может понизить рейтинг США - Reuters
16:32 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило в среду, что может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA, в случае продолжения приостановки финансирования федерального правительства и в случае возникновения проблемы с повышением потолка госдолга. Об этом сообщило агентство Рейтер.
"Если приостановка [работы федерального правительства] продлится до 1 марта и через несколько месяцев возникнет проблема потолка [государственного] долга, мы можем быть вынуждены задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет <...> и о том, совместимо ли все это с [рейтингом] AAA", - приводит Рейтер заявление главы отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймса Маккормака, сделанное в Лондоне в среду. "С точки зрения рейтинга, проблемой является потолок госдолга", - сказал он.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить расходы на сооружение стены на границе с Мексикой. Без финансирования осталась примерно четверть правительственных учреждений и ведомств, в том числе Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности.
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