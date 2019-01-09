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США не намерены размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии

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17:00 09.01.2019 Источник: Эхо Москвы

США не будут размещать войска на южной части Курил в случае передачи островов Японии, – заявил командующий американским контингентом в Японии Джерри Мартинес. По его словам, американские военнослужащие обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке – они не враждебны России.  Эхо Москвы

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