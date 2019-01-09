Медведев не исключил оказания дополнительной помощи пострадавшим жителям Магнитогорска
17:12 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что в случае необходимости федеральные власти окажут дополнительную помощь жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске.
Председатель правительства провел совещание по ликвидации последствий трагедии, в котором по видеосвязи принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. "Если потребуется, Вы непосредственно выходите на Минстрой, на Виталия Леонтьевича [вице-премьер Мутко], посмотрим, потому что все ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь, это мы прекрасно понимаем", - обратился председатель правительства к главе региона.
И посоветовал ему: "Проявите свои возможности, проинформируйте нас, будем тогда принимать решение".
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