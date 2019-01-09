Жители поселка в Новгородской области перекрыли федеральную трассу из-за закрытия больницы
17:40 09.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Новгородской области жители посёлка перекрыли федеральную трассу из-за закрытия больницы. Около сорока человек в посёлке Шимск вышли на акцию протеста с требованием обеспечить им доступ к здравоохранению. Они заблокировали участок трассы Новгород – Псков.
Прибывшим правоохранителям люди заявили, что не собираются стоять с плакатами, но будут переходить дорогу по «зебре» пока на их требования не обратят внимания власти.
Как сообщили «Говорит Москва» жители Шимска, где проживают около 4 тысяч человек, стационар районной больницы ликвидировали с 1 января в рамках программы оптимизации.
Людям приходится ехать за медицинской помощью около 30 км в Новгород, поскольку ближайшая больница в поселке Сольцы практически не принимает пациентов из-за нехватки мест и недостатка квот.
«У нас уже два человека не довезли на скорой в Новгород, Сольцы не приняли, потому что им денег не дали. Как мы, пенсионеры, будем дальше жить?
Я в декабре обратилась в новгородскую больницу с сердцем, мне сказали в феврале только ваша очередь».
Радиостанция «Говорит Москва» направила запрос по поводу произошедшего в новгородский Минздрав и районную администрацию.
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