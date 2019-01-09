Газета Handelsblatt посмотрела на Россию с другой стороны
18:32 09.01.2019 Источник: Газета.Ru
Немецкая газета Handelsblatt рассказала, чему Германия может поучиться у российской стороны, которую в Европе со Средневековья считают «отсталой».
Как отмечается в материале, с 2006 года в ФРГ не могут открыть аэропорт Берлин-Бранденбург. Дата его открытия до сих пор неизвестна, при этом в Москве работают уже четыре аэропорта. Кроме того, за последние десять лет в московском метро появились почти 50 новых станций, в то время как в Берлине за этот же период открылись только три.
Подчеркивается, что во многих местах в России доступ в интернет бесплатный даже в общественных местах. Также москвичи могут совершать покупки в течение всей недели и даже в праздничные дни, что немыслимо в Германии.
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