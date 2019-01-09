Бензин подорожал не более, чем на 1,7% - ФАС
19:10 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7%, нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива, достигнутые с правительством осенью 2018 года. Об этом ТАСС сказал начальник управления по топливно- энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.
"В ряде регионов [с 1 января 2019 года] мы отфиксировали рост цены размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России", - сказал он. По словам Махонина, в основном цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, они обосновывают это увеличением НДС. "Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая", - подчеркнул он.
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