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Новости

Украина и Польша собираются создать свою противоракетную систему

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19:45 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская компания WB Electronics и украинский государственный концерн "Укроборонпром" планируют совместно разработать новую систему ПВО средней дальности. Об этом сообщил представитель WB Electronics Роман Мушал информационному порталу Defence-Blog.

Речь идет о разработке мобильной ракетной системы класса "земля - воздух" средней дальности на базе ракеты класса "воздух - воздух" украинского производства Р-27. По словам Мушала, уже созданы двигатель, топливо, самонаводящиеся головки. Производство планируется наладить в Польше через три года.

Новая ракетная система будет использоваться для защиты важных строений и объектов от любых нападений с воздуха. Планируется, что эта система ПВО будет иметь систему вертикального пуска, дальность до 30 км для ракеты с инфракрасным наведением (WICHER-ET), 25 км для версии с активным радиолокационным наведением (WICHER-EA) и почти 110 км для пассивной радиолокационной версии (WICHER PEP).

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