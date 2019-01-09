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Посол Японии был приглашен в МИД России по поводу заявлений по Курильским островам

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20:17 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания, исходящие от японского руководства, по проблеме мирного договора с Россией грубо искажают суть договоренностей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ о встрече заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и посла Японии в Москве Тоёхисы Кодзуки.

"9 января сего года посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов". Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре".

Как отметили в МИД РФ, "главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров". "Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования", - продолжили на Смоленской площади.

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