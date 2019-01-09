Украина не пустит наблюдателей из России на выборы - Климкин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев не допустит россиян для наблюдения за выборами президента в марте 2019 года.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. Среди других вполне стандартных вещей отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей", - написал он в среду в "Фейсбук".