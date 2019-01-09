У властей Германии нет новой информации по санкциям США против "Северного потока-2"

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ФРГ не имеют новых данных о возможных санкциях США против подрядчиков проекта "Северный поток-2". Об этом корр. ТАСС заявили в среду в Министерстве экономики и энергетики ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать статью газеты "Хандельсблат" о том, что Вашингтон якобы разрабатывает ограничительные меры против двух европейских компаний, занимающихся укладкой труб для газопровода.

"У нас нет новых сведений относительно возможных санкций США против "Северного потока - 2", - подчеркнули в германском ведомстве.