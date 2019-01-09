Католики Венесуэлы заявили о нелегитимности нового президентского срока Мадуро

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро вновь занять пост главы государства 10 января представляется неприемлемым и нелегитимным. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Конференции католических епископов южноамериканской страны.

"Венесуэльский народ находится в драматической и крайне тяжелой ситуации из-за потери уважения к своим правам и качеству жизни, он погружен в растущую бедность, и ему не к кому обратиться за помощью, - указывается в документе. - Хотеть любой ценой остаться во власти и продлить крах и непродуктивность последних десятилетий - это вопиющий грех, это морально неприемлемо!"

По мнению епископов, стремление начать новый президентский срок 10 января "нелегитимно", и оно ведет "к непризнанию правительства, потому что не имеет демократической опоры на справедливость и право".