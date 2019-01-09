Скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

21:56 Источник: Газета.Ru

На 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР и экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов. Об этом написал в твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни…последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов», — написал Островский.