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Скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

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21:56 09.01.2019 Источник: Газета.Ru

На 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР и экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов. Об этом написал в твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни…последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов», — написал Островский.

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