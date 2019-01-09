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IBM представила публике первый коммерческий квантовый компьютер

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23:00 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Квантовый компьютер IBM Q System One - устройство, которое использует явления квантовой механики для обработки данных - представила на проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада) крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM.

Как отметила компания в распространенном на выставке пресс-релизе, эта первая интегрированная система предназначена для научного и коммерческого использования и "для решения в будущем проблем, которые в настоящее время считаются слишком сложными" для ныне существующих систем. В частности, такие компьютеры могут использоваться для анализа финансовой информации и для выявления факторов риска для инвесторов, для оптимизации систем поставок товаров и для других целей.

Квантовый компьютер внешне выглядит как воздухонепроницаемый контейнер размером 2,7 на 2,7 метра, выполненный из боросиликатного стекла толщиной более сантиметра, в котором размещены электронные компоненты и система охлаждения, обеспечивающая необходимый температурный режим для компьютера, где кубиты (наименьшие элементы для хранения информации) подвергаются воздействию малейших изменений температуры и электромагнитного излучения.

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