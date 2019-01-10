Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере - НОРАД
09:00 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД - NORAD, North American Aerospace Defense Command).
По информации НОРАД, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.
Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с "Космосом-2430" была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.
В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).
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