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Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере - НОРАД

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09:00 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД - NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По информации НОРАД, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с "Космосом-2430" была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).

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