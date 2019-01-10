Трамп покинул переговоры с демократами о шатдауне
09:05 10.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Президент США Дональд Трамп прервал встречу с руководством Демократической партии, после того, как те отказали ему в поддержке проекта строительства стены на границе с Мексикой. Договориться о прекращении шатдауна сторонам не удалось.
Из-за отказа демократов выделить 5,7 млрд долларов на строительство пограничных сооружений с Мексикой в США с 22 декабря продолжается так называемый шатдаун - частичное прекращение работы правительственных структур. Нынешний шатдаун может стать самым долгим в истории США.
Президент пригласил демократов на очередную встречу в Белый дом в своем телеобращении накануне. Он призвал их поддержать строительство металлического барьера на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить шатдаун, а потом начинать дебаты по строительству стены.
Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, пустая трата времени.
"Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою всё [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает", - написал президент. Русская служба Би-би-си
Новости
- 10:20 10.01.2019
- Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
- 10:05 10.01.2019
- "Нафтогаз" намерен получить с "Газпрома" еще $12 млрд
- 10:00 10.01.2019
- Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты - Минобороны РФ
- 09:32 10.01.2019
- НАСА продолжит возить своих астронавтов на "Союзах", есть заявки - Рогозин
- 09:20 10.01.2019
- ЦБ РФ увеличил вложения в юани и евро
- 09:00 10.01.2019
- Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере - НОРАД
- 23:00 09.01.2019
- IBM представила публике первый коммерческий квантовый компьютер
- 22:15 09.01.2019
- Католики Венесуэлы заявили о нелегитимности нового президентского срока Мадуро
- 21:56 09.01.2019
- Скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
- 21:45 09.01.2019
- У властей Германии нет новой информации по санкциям США против "Северного потока-2"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать