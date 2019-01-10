Трамп покинул переговоры с демократами о шатдауне

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с руководством Демократической партии, после того, как те отказали ему в поддержке проекта строительства стены на границе с Мексикой. Договориться о прекращении шатдауна сторонам не удалось.

Из-за отказа демократов выделить 5,7 млрд долларов на строительство пограничных сооружений с Мексикой в США с 22 декабря продолжается так называемый шатдаун - частичное прекращение работы правительственных структур. Нынешний шатдаун может стать самым долгим в истории США.

Президент пригласил демократов на очередную встречу в Белый дом в своем телеобращении накануне. Он призвал их поддержать строительство металлического барьера на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить шатдаун, а потом начинать дебаты по строительству стены.

Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, пустая трата времени.

"Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою всё [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает", - написал президент. Русская служба Би-би-си