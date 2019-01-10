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ЦБ РФ увеличил вложения в юани и евро

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09:20 10.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте с июля 2017 года по июнь 2018 года вырос на $40,4 млрд и достиг $458,1 млрд, следует из обзора ЦБ (.pdf). Согласно документу, за отчетный период регулятор нарастил долю активов в юанях с 0,1% до 14,7%. Активы в евро увеличились с 25,1% до 32%. 

Доля активов в долларах, напротив, снизилась — с 46,3% до 21,9%.  Коммерсантъ

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