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НАСА продолжит возить своих астронавтов на "Союзах", есть заявки - Рогозин

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09:32 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАСА продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз", получены соответствующие заявки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными". "Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.

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