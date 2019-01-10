НАСА продолжит возить своих астронавтов на "Союзах", есть заявки - Рогозин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАСА продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз", получены соответствующие заявки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, "заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными". "Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.