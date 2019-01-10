Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты - Минобороны РФ
10:00 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский военный спутник "Космос-2430", исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом сообщили в четверг журналистам в командовании Воздушно- космических сил РФ.
"5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", - говорится в сообщении.
"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.
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