"Нафтогаз" намерен получить с "Газпрома" еще $12 млрд
10:05 10.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков. Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, сумма иска составляет $12 млрд.
«Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта»,— сообщил глава «Нафтогаза» в эфире украинского «5 канала» (цитата по ТАСС). Иск направлен в Стокгольмский трибунал. Коммерсантъ
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