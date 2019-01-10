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Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

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10:20 10.01.2019 Источник: Газета.Ru

Спасатели обнаружили тело московского лыжника, который катался на склоне Эльбруса, сообщили представители МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В ведомстве рассказали, что о пропаже мужчины вечером в среду, 9 января, спасателям сообщила его супруга.

«В 21.00 под станцией «Мир» на высоте 3,5 тыс. м нашли тело мужчины без признаков жизни, предположительно лыжник из Москвы», — сообщили в региональном МЧС. В данный момент производится транспортировка тела мужчины.

В понедельник, 7 января, сообщалось, что спасатели спасли заблудившихся на Эльбрусе лыжников.  Газета.Ru

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