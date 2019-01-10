Украинский генерал предложил применять "фиксацию из космоса" при прохождении судов через Азовское море

10:32 Источник: Газета.Ru

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь «фиксация из космоса» со стороны западных союзников. Свое мнение он выразил в интервью UAportal.

Генерал заявил, что существует два варианта прохода украинских судов через Азовское море. В первом случае они не столкнутся ни с какими препятствиями, а во втором их будут останавливать российские пограничники. Он подчеркнул, что последняя ситуация «дезавуирует» позицию России.

«Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — сказал Романенко.

Он заключил, что подготовка сможет принести «определенный результат». Газета.Ru