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Украинский генерал предложил применять "фиксацию из космоса" при прохождении судов через Азовское море

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10:32 10.01.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь «фиксация из космоса» со стороны западных союзников. Свое мнение он выразил в интервью UAportal.

Генерал заявил, что существует два варианта прохода украинских судов через Азовское море. В первом случае они не столкнутся ни с какими препятствиями, а во втором их будут останавливать российские пограничники. Он подчеркнул, что последняя ситуация «дезавуирует» позицию России.

«Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — сказал Романенко.

Он заключил, что подготовка сможет принести «определенный результат». Газета.Ru

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