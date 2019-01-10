Военные Китая завершили испытания С-400 с положительной оценкой - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай провел на одном из своих военных полигонов вторые успешные стрельбы из купленной в России зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний. Об этом сообщил в четверг ТАСС военно- дипломатический источник.

"Вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень (имитирует летательный аппарат - прим. ТАСС), летевшую на скорости более 600 м/с", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности - почти 250 км. "На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется", - уточнил источник.