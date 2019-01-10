Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире
11:05 10.01.2019 Источник: Газета.Ru
По подсчетам агентства Bloomberg Маккензи Безос, жена основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, после развода может стать самой богатой женщиной в мире.
В агентстве считают, что Маккензи Безос может получить после развода $69 млрд.
В Bloomberg оценили состояние Безоса в $137 млрд, при этом журнал Forbes считает, что он владеет $150 млрд.
В данный момент Безос или его представители не сообщали о наличии договора, который регламентирует процесс раздела имущества между супругами. Опрошенные Bloomberg аналитики предполагают, что их активы просто будут поделены пополам.
Ранее сообщалось, что Безос разводится с женой. Газета.Ru
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