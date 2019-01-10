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Аэропорт Хитроу могут оснастить средствами борьбы с дронами

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11:20 10.01.2019 Источник: Газета.Ru

На территории аэропорта Хитроу в Лондоне могут появиться технические средства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов и выведения их из строя. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, аэропорт посетили представители нескольких компаний, которые специализируются на борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Представитель одной из компаний рассказал телеканалу, что специальные средства могут быть размещены на территории аэровокзала в течение суток.

Во вторник, 8 января, сообщалось, что в Хитроу остановили все полеты из-за дрона. Газета.Ru

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