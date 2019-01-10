"Молчание" России про С-500 обусловлено экономическими соображениями - NI
11:32 10.01.2019 Источник: Lenta.ru
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» превосходит по своим тактико-техническим характеристикам возможности С-400 «Триумф» , в связи с чем излишняя реклама первого может помешать продвижению на международном рынке второго, пишет The National Interest.
Американский журнал отмечает, что дальность ракет С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, первая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок, движущихся со скоростями около 6,5 километра в секунду, а также обнаруживать малозаметные истребители.
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. «То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — полагает издание. Lenta.Ru
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