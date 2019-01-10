Вода из канала им. Москвы проникла в Тушинский тоннель (+ВИДЕО)

11:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тоннель в столичном районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта, движение перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе № 8 [канала имени Москвы] на склоне. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. метров. Движение в тоннеле перекрыто, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. "Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление", - добавил собеседник агентства.