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Вода из канала им. Москвы проникла в Тушинский тоннель (+ВИДЕО)

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11:44 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тоннель в столичном районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта, движение перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе № 8 [канала имени Москвы] на склоне. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. метров. Движение в тоннеле перекрыто, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. "Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление", - добавил собеседник агентства.

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