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Законопроект о поиске детей с помощью геолокации телефона прошел первое чтение в Думе

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12:00 10.01.2019 Источник: RNS

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые позволят искать пропавших детей по данным геолокации телефона или планшета ребенка, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесли законопроект в июле 2018 года.

Согласно законопроекту, правоохранительные органы смогут по заявлению родителей получить информацию о местонахождении пропавшего ребенка на основе данных геолокации его телефона или планшета. RNS

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