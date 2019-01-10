Для борьбы с нецензурной лексикой на эстраде нужно привлекать полицию - Милонов

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Виталий Милонов назвал Сергея Шнурова «убийцей Пушкина». Депутат раскритиковал лидера группы «Ленинград» за использование нецензурной лексики в своих произведениях.

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат», — цитирует Милонова 5 Канал.

По его мнению, организаторы концертов и музыканты, в частности Сергей Шнуров, — «вредители и убийцы Пушкина». Виталий Милонов считает, что для борьбы с нецензурной лексикой на эстраде нужно привлекать полицию. Так он отреагировал на инициативу Димы Билана, предложившего создать отдельное ведомство, которое будет следить за качеством музыки в стране. Говорит Москва