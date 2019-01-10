Украинцев обрекают на замерзание - депутат Рады
12:32 10.01.2019
Правительство Украины обрекло население страны на замерзание, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.
По его мнению, к этому приведёт стремительный рост тарифов на тепло из-за деятельности украинской власти, которая «окончательно продалась МВФ».
«Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы всё ещё платим слишком мало», — написал политик на своей странице в Facebook.
Он также предупредил украинцев о том, что вскоре они получат платёжные квитанции за январь, которые их сильно огорчат, так как отопление станет еще на 24% дороже.
Рабинович подчеркнул, что таким образом Киев одним разом «убьёт» всех пенсионеров в стране. news.ru
Новости
- 13:32 10.01.2019
- "Возрастная" надбавка к пенсии стала больше
- 13:20 10.01.2019
- В ЦАР может появиться российская военная база
- 13:05 10.01.2019
- Турция не поддастся давлению США по вопросу о покупке российских С-400 - МИД
- 13:00 10.01.2019
- Рогозин считает финансирование Роскосмоса недостаточным
- 12:20 10.01.2019
- В ДТП в России в период новогодних праздников погибли 227 человек
- 12:05 10.01.2019
- Для борьбы с нецензурной лексикой на эстраде нужно привлекать полицию - Милонов
- 12:00 10.01.2019
- Законопроект о поиске детей с помощью геолокации телефона прошел первое чтение в Думе
- 11:44 10.01.2019
- Вода из канала им. Москвы проникла в Тушинский тоннель (+ВИДЕО)
- 11:32 10.01.2019
- "Молчание" России про С-500 обусловлено экономическими соображениями - NI
- 11:20 10.01.2019
- Аэропорт Хитроу могут оснастить средствами борьбы с дронами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать