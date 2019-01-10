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Новости

Украинцев обрекают на замерзание - депутат Рады

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12:32 10.01.2019

Правительство Украины обрекло население страны на замерзание, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По его мнению, к этому приведёт стремительный рост тарифов на тепло из-за деятельности украинской власти, которая «окончательно продалась МВФ».

«Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы всё ещё платим слишком мало», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он также предупредил украинцев о том, что вскоре они получат платёжные квитанции за январь, которые их сильно огорчат, так как отопление станет еще на 24% дороже.

Рабинович подчеркнул, что таким образом Киев одним разом «убьёт» всех пенсионеров в стране. news.ru

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