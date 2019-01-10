Рогозин считает финансирование Роскосмоса недостаточным
13:00 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал увеличить финансирование госкорпорации.
"Однако есть еще один очень важный вопрос. Я хочу напомнить, что сегодня финансирование Роскосмоса в 20 раз меньше, чем финансирование НАСА, а требуют с нас примерно то же самое, что требуют с НАСА. На самом деле надо понимать, что сегодня космическая деятельность - это витрина технологических возможностей страны и надо ее должным образом финансировать. Тогда и будет отдача", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
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