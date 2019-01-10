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Турция не поддастся давлению США по вопросу о покупке российских С-400 - МИД

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13:05 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не пойдет на поводу у США по вопросу о закупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в четверг в эфире телеканала Эн-ти-ви заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас есть подписанное соглашение по С-400, и данного нами слова мы не забудем. Мы можем договориться с США о покупке ЗРК Patriot, но если условием будет [отказ от] С-400, то сделки не будет", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что "сейчас у Турции есть необходимость в получении систем ПВО", поэтому покупка комплексов Patriot не исключается. "Анкара не пойдет на навязываемые условия. Мы все сказали честно США - у нас была потребность, о которой мы сообщили, но они ее не удовлетворили (речь идет о ЗРК Patriot - прим. ТАСС). Но позиция НАТО в том, что союзники могут самостоятельно закупать желаемые системы ПВО", - отметил Чавушоглу.

8 января стало известно, что делегация США в ближайшие недели посетит Турцию, чтобы передать опасения по поводу сделки по С-400. В свою очередь руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир отметил, что Анкара готова продолжить переговоры о приобретении ЗРК Patriot, подчеркнув, что покупка С-400 не означает полного удовлетворения потребностей Турции в обеспечении безопасности воздушного пространства.

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