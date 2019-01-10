В ЦАР может появиться российская военная база

13:20

Министр обороны Центрально-Африканской республики (ЦАР) Мари Ноэль Койяра не исключила постоянного военного присутствия в стране российских военных. При этом никаких конкретных решений и договоренностей по данному вопросу нет, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию.

«Такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», — приводит РИА «Новости» слова Койяры. Главы военных ведомств двух стран приступят к реализации договоренностей, если таковые будут достигнуты между президентами и правительствами России и ЦАР.

Министр уточнила, что образовательный армейский центр в Беренго не является является объектом Минобороны РФ, несмотря на то, что многие уже именно так его и воспринимают, передает RT. Сейчас там военнослужащие армии ЦАР проходят обучение обращению с современным оружием и тактическую подготовку при помощи военных инструкторов из России. ura.ru