"Возрастная" надбавка к пенсии стала больше

13:32 Источник: Российская газета

С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Правда, только в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости.

Если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.