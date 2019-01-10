"Возрастная" надбавка к пенсии стала больше
13:32 10.01.2019 Источник: Российская газета
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Правда, только в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости.
Если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.
Новости
- 15:00 10.01.2019
- Детям могут запретить приносить в школу еду из дома
- 14:32 10.01.2019
- Опекунам в РФ могут запретить переезд без разрешения органов опеки
- 14:12 10.01.2019
- Владелец Maxim приобрел контрольный пакет "Фонтанки.ру"
- 14:00 10.01.2019
- Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу, новой заявки нет
- 13:36 10.01.2019
- Дорогу в районе Тушинского тоннеля смогут очистить от воды и грязи через несколько часов
- 13:20 10.01.2019
- В ЦАР может появиться российская военная база
- 13:05 10.01.2019
- Турция не поддастся давлению США по вопросу о покупке российских С-400 - МИД
- 13:00 10.01.2019
- Рогозин считает финансирование Роскосмоса недостаточным
- 12:32 10.01.2019
- Украинцев обрекают на замерзание - депутат Рады
- 12:20 10.01.2019
- В ДТП в России в период новогодних праздников погибли 227 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать