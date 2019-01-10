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Новости

Дорогу в районе Тушинского тоннеля смогут очистить от воды и грязи через несколько часов

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13:36 10.01.2019

Откачка воды в районе Тушинского тоннеля будет длиться примерно шесть часов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова (он возглавляет оперативный штаб для ликвидации последствий разлива воды с сооружения Канала им. Москвы) еще два-три часа потребуется на очистку территории на месте разлива от грязи.
«Было принято решение приоткрыть несколько задвижек, щитов, понижение уровня воды идет, – приводит слова чиновника агентство «Москва». – Надеемся, что с открытием второго щита вода будет уходить быстрее, чтобы в течение шести часов примерно слить всю воду с тела шлюза. Здесь примерно набрано сейчас около 300 тыс. куб. м воды. Воду сливаем постепенно, чтобы не разрушилось тело дамбы и не было последствий для окружающей территории».
Ранее городское управление МЧС предупредило столичных автомобилистов о подтопленнии Волоколамского транспортного тоннеля, движение в сторону Московской области было перекрыто сотрудниками ГИБДД.

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