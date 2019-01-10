Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу, новой заявки нет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт- Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу. Об этом ТАСС сообщили в четверг в городском комитете имущественных отношений.





"Распоряжение 30 декабря утратило силу, заявок от РПЦ на передачу Исаакиевского собора на данный момент не поступало", - сказали в пресс-службе.





Распоряжение было дано 30 декабря 2016 года на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В соответствии с распоряжением власти Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, насколько возможно изъять собор из оперативного управления музея. Также документ обязывал музей предоставить до 1 июня 2017 года сведения о составе и свойствах музейных ценностей, которые располагаются в соборе. После этого планировалось подготовить распоряжение об изъятии собора из оперативного управления музея, однако соответствующей официальной заявки от РПЦ в городскую администрацию так и не поступило.





Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс, решение городских властей оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче РПЦ здания





Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.