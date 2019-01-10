Владелец Maxim приобрел контрольный пакет "Фонтанки.ру"
14:12 10.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владелец журнала Maxim Виктор Шкулёв приобрел контрольный пакет интернет-издания «Фонтанка.ру». Сумму сделки бизнесмен не раскрыл, но пообещал, что редакционная политика не изменится.
Среди владельцев «Фонтанки» останутся основатели издания. Свою долю продал девелоперский холдинг Fort Group. Эта сделка стала крупнейшей на рынке петербургских СМИ, говорится на сайте «Фонтанки».
Сам Шкулёв пояснил, что покупка издания — это его личная инвестиция, переговоры шли полтора года. Говорит Москва
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