Детям могут запретить приносить в школу еду из дома
15:00 10.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Роспотребнадзор предлагает запретить приносить в школу и детские сады еду из дома. Новые правила предполагают ужесточения санитарно-эпидемиологических правил.
Если правила Роспотребнадзора вступят в силу, то дети в школах и садах смогут питаться только в столовых. Там также ужесточат требования. Например, петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, а очищенный картофель полоскать под струей воды не менее пяти минут. Согласно новым СанПиН, сосиски необходимо варить не менее пяти минут, а яйца — 10 минут после закипания. Готовые бутерброды в буфете необходимо продать в течение часа, после чего детям их есть нельзя. Более того, толщина омлетов и запеканок должна быть не больше четырех сантиметров, чтобы творог и яйца хорошо пропеклись. В новых правилах указано, что в столовых можно пользоваться одноразовой посудой, а питание из алюминиевой запрещено. Поправки в санитарные правила и нормы питания Роспотребнадзор решил внести после массовых отравлений в школах и детских садах.
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