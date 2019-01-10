NASA предложило Роскосмосу разработать корабль для полетов на Луну - Рогозин

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рогозин сообщил о просьбе NASA к Роскосмосу разработать корабль для полётов на Луну. По его словам, речь идёт о версии «Союза», который мог бы летать до спутника Земли и обратно.

Глава Роскосмоса отметил, что в NASA хотят создать вторую резервную космическую транспортную систему. Также США просят Россию продолжить доставлять астронавтов на МКС, передаёт «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Америка планирует реализовать программу с международным участием по созданию постоянно действующей окололунной станции. Говорит Москва