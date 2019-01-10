Госдума запрещает турфирмам заниматься организацией паломнических поездок

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, запрещающий турфирмам организовывать паломнические поездки и закрепляющий такое право за религиозными организациями.

Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, цель законопроекта - защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок.

"Туризм в места поклонения - это отдельная история, этим занимаются туристические организации, сами туристы ездят, это не возбраняется, но не нужно называть это паломнической поездкой. Случалось так, что рекламируется как паломническая поездка, с людей деньги собирают, где-то что-то не получается, а кто занимался? Туристическая фирма. Бывало, что и мошенники, а тень в итоге бросается на конфессии", - сказал депутат.

"Паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок… Религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также определяется правовой статус паломника: это лицо, совершающее поездку на период от суток до полугода с целью посещения мест религиозного почитания или участия в религиозных обрядах, "за исключением путешествий с целью отдыха и развлечений, а также деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания".

Как сообщил в ходе заседания член профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин, депутаты уже обсуждают доработку законопроекта ко второму чтению. Так, из документа могут исключить временные ограничения периода совершения паломничества. "Комитет также полагает возможным разрешить религиозным организациям привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к организации размещения паломников и транспортному обслуживанию, оказанию иных услуг, связанных с осуществлением паломнической деятельности", - добавил Ишсарин.