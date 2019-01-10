Вопроса об объединении Белоруссии и РФ в повестке дня нет - Лукашенко
16:12 10.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Вопроса об объединении Белоруссии и России в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко. Он признал, что на эту тему ведется много разговоров, возникают вопросы, однако он считает их «глупыми и притянутыми за уши». Эхо Москвы
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