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Вопроса об объединении Белоруссии и РФ в повестке дня нет - Лукашенко

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16:12 10.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Вопроса об объединении Белоруссии и России в повестке дня нет, — утверждает Александр Лукашенко. Он признал, что на эту тему ведется много разговоров, возникают вопросы, однако он  считает их «глупыми и притянутыми за уши».  Эхо Москвы

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