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За продажу в интернете фальшивых лекарств вводится уголовная ответственность

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16:32 10.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств. Будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей.  Эхо Москвы

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