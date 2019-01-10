За продажу в интернете фальшивых лекарств вводится уголовная ответственность
16:32 10.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств. Будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Эхо Москвы
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