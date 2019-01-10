За продажу в интернете фальшивых лекарств вводится уголовная ответственность

16:32 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в интернете фальшивых лекарств. Будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Эхо Москвы